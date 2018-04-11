Песков объяснил, почему доходы Путина выросли на 10 млн рублей

22:43, 13 апреля 2018, ПАИ

Увеличение в 2017 году доходов президента России Владимира Путина почти на 10 млн рублей, а также главы кремлевской администрации Антона Вайно до 255,8 млн рублей связано с продажей ими объектов недвижимости. Как пишут «Ведомости», об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оба продали объекты недвижимости», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Согласно данным декларации, опубликованным на сайте Кремля, доход Путина за 2017 год составил 18 млн 728 тыс. рублей против 8 млн 858 тыс. в позапрошлом году. В собственности Путина больше не числится земельный участок площадью 1500 кв. м, которым он владел в 2016 году.

Доход руководителя администрации президента России Антона Вайно составил 255,8 млн рублей, что почти в 14 раз больше, чем у главы государства.