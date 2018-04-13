О доброте, милосердии и взаимопомощи поговорили с осужденными псковского СИЗО-1

22:58, 13 апреля 2018, ПАИ

О доброте, милосердии и взаимопомощи поговорили с осужденными псковского СИЗО-1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УПК Наталья Афанасьева, первая часть встречи была посвящена добродетельности. Слушатели посмотрели документальный фильм об уроках доброты «Слово-Юрий Куклачев», после чего состоялась беседа о поступках и целеполагании человека, о возможностях каждого быть подвижником взаимопомощи, милосердия и добра.

Вторая часть встречи была посвящена Дню космонавтики. Ребята выстроили хронологическую историю развития взлета человека от полета на дирижаблях до космических кораблей, вспомнили кто стоял у истоков летательной индустрии. Они посмотрели документальные фильмы «Голос разума» и «Экстремальный полет».

И в заключительной части встречи прошло спортивное состязание, которое завершилось победой команды «Всех победим» в спортивной эстафете.

«Были затронуты темы, которые двигают человека к познанию мира и совершенствованию себя. Доброта спасет мир, а космос раскрывает свои просторы к познанию его для благоденствия человечества», - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.