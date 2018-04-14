«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области

09:02, 14 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 14 апреля, состоится «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма.

Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира. Оно представляет собой добровольный диктант для всех желающих проверить знание русского языка и уровень своей грамотности.

«Тотальный диктант» проходит в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса) в разных городах России и мира. В Псковской области он начнется в 14:00.

Ранее Псковское агентство информации сообщало, что псковичи смогут написать диктант в ПсковГУ (в корпусах на площади Ленина и на улице Советской), а также в клубе ТIR. На случай ажиотажа резервные аудитории будут готовы в главном корпусе ПсковГУ. Предварительная регистрация участников велась на сайте акции, но, по словам организаторов, прийти и написать диктант можно и «с улицы».