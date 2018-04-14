Мэр Москвы забрал домой собаку из приюта

12:52, 14 апреля 2018, ПАИ

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения фестиваля «Пасхальный дар», в рамках которого проходили мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг», взял себе из приюта собаку по кличке Джоуи.

«Для меня абсолютно естественно растить собаку, выгуливать ее, заботиться о ней. Поэтому я решил взять на воспитание брошенную собаку», - заявил столичный градоначальник, сообщает ТАСС. Сергей Собянин также выразил благодарность москвичам, которые забирают животных из приютов.

По его словам, очень важно, чтобы животные вновь не оказывались на улице. Мэр также отметил, что с каждым годом бездомных животных на улицах Москвы становится все меньше.