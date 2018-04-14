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Политика

Госдума подготовила ответ на новые американские санкции

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также руководители фракций «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» разработали законопроект «О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», пишет «Коммерсантъ».

Авторы документа предлагают распространить полный или частичный запрет на ввоз в Россию алкогольной и табачной продукции, а также лекарств. Исключение составят те препараты, аналоги которых не производятся в РФ или странах, против которых не действуют санкции. Напомним, с августа 2014 года запрещен ввоз из США в Россию мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов, орехов и соли.

Новый законопроект также устанавливает запрет или ограничение на допуск программного обеспечения и технологического оборудования из США и других стран к закупкам для нужд государства и отдельных юридических лиц.

Кроме того, в качестве отдельной меры воздействия авторы законопроекта предлагают «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому правительством РФ». Их правообладателями могут быть как физические, так и юридические лица США и других иностранных государств.

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