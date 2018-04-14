Члены Ассоциации «Псковский фермер»: Впервые за долгое время у нас состоялся конструктивный диалог с областной властью

11:29, 14 апреля 2018, ПАИ

Общее собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» состоялось в пятницу, 13 апреля, в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, на нем присутствовали представители учебных заведений и компаний, работающих в агропромышленной сфере, сельхозпроизводители. От администрации Псковской области по поручению врио губернатора Михаила Ведерникова в работе собрания приняли участие руководитель аппарата администрации региона Денис Гуляев, начальник Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора региона Николай Романов, начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Члены Ассоциации подвели итоги работы в прошлом году и наметили задачи на этот. Они также обсудили актуальные вопросы аграрной политики, развития сельских территорий и фермерских хозяйств. Особое внимание было уделено обсуждению условий необходимых для увеличению сельскохозяйственного производства и эффективности использования государственных средств.

В ходе совещания было отмечено, что впервые за долгое время у Ассоциации состоялся конструктивный диалог с областной властью. На днях состоялась открытый и обстоятельный разговор с временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. На двусторонней встрече были обозначены актуальные вопросы поддержки и развития малых форм хозяйствования на селе. Михаил Ведерников поддержал инициативу руководства Ассоциации по изменению подхода к формированию состава конкурсной комиссии по распределению грантов для начинающих фермеров и семейных ферм, оценки эффективности использования денежных средств. По ряду вопросов были даны поручения ответственным лицам.

По итогам сегодняшнего заседания участники собрания приняли единогласное решение подготовить и направить врио главы региона свои предложения по дальнейшему взаимодействию, развитию села, фермерского движения и других малых форм хозяйствования, а также принять участие в выработке приемлемых решений.