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Гром и молнии
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Политика

США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

США, Великобритания и Франция выпустили по объектам в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, большая часть из них была сбита сирийскими системами ПВО.

Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении нанести удар по Сирии в своем обращении к нации. В этой связи Россия потребует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

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