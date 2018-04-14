США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

10:00, 14 апреля 2018, ПАИ

США, Великобритания и Франция выпустили по объектам в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, большая часть из них была сбита сирийскими системами ПВО.

Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении нанести удар по Сирии в своем обращении к нации. В этой связи Россия потребует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.