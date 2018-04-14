0
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
15:19
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
20:47
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
16:00
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
18:51
Не страстная Дума
10:58
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
Еще новости
Экономика

Эксперты назвали топ-10 самых продаваемых в России иномарок

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января-марта 2018 года, сообщает аналитическое агентстве «АВТОСТАТ». Его лидером стала KIA Rio, продажи которого выросли на 20,2% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором - Hyundai Creta, на третьем - Hyundai Solaris. В пятерку также попали Volkswagen Polo и Renault Duster.

В топ-10 российского рынка новых иномарок по итогам 1 квартала 2018 года также попали Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

В целом с января по март продажи новых иномарок в России выросли на 22,3%. На их долю приходится 75% российского рынка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
11 апреля 2018
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
10 апреля 2018
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране 2
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
09 апреля 2018
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
06 апреля 2018
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития 2
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
03 апреля 2018
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено 6
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России

Идет загрузка...