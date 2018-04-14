Эксперты назвали топ-10 самых продаваемых в России иномарок

13:47, 14 апреля 2018, ПАИ

Эксперты составили рейтинг самых продаваемых новых иномарок в России по итогам января-марта 2018 года, сообщает аналитическое агентстве «АВТОСТАТ». Его лидером стала KIA Rio, продажи которого выросли на 20,2% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором - Hyundai Creta, на третьем - Hyundai Solaris. В пятерку также попали Volkswagen Polo и Renault Duster.

В топ-10 российского рынка новых иномарок по итогам 1 квартала 2018 года также попали Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

В целом с января по март продажи новых иномарок в России выросли на 22,3%. На их долю приходится 75% российского рынка.