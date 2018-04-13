Великолучанина, которого в последний раз видели у драмтеатра, ищет полиция

12:25, 14 апреля 2018, ПАИ

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается пропавший без вести Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса и покинул место жительства 27 апреля 2017 года. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. П.Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.