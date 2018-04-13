0
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
17:14
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
Еще новости
Происшествия

Великолучанина, которого в последний раз видели у драмтеатра, ищет полиция

Сотрудниками  ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается  пропавший без вести  Уткин Владимир Павлович, 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса и покинул место жительства 27 апреля 2017 года. В последний раз его видели в Великих Луках  27 апреля около 11 часов  возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении  В. П.Уткина, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 3

Идет загрузка...