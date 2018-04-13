Женщина погибла на пожаре в Невельском районе
Женщина 1935 года рождения погибла на пожаре в деревне Лёхово Невельского района 13 апреля.
Напомним, ранее Псковское агентство информации сообщало, что 13 апреля в 20:38 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Лёхово Невельского района. Для ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.