Выставка последователя Гуттузо и Пикассо открылась в Михайловском

14:26, 14 апреля 2018, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» с 14 апреля открыта для посетителей выставка «Графика Валерия Куликова». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в экспозицию, развёрнутую в выставочном зале в усадьбе поэта, вошло более шестидесяти листов из собрания Псковского музея-заповедника. Это очень выразительные, полные драматизма рисунки, по большей части выполненные чёрным жировым карандашом на белой или тонированной бумаге.

Известный псковский искусствовед, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Псковского музея-заповедника Владимир Галицкий, рассказывая о творчестве Валерия Куликова, отмечает оригинальную художественную манеру художника, сформировавшуюся не без влияния таких титанов, как «…Ренато Гуттузо (в большей мере) и реже — Пабло Пикассо».

Лидия Токарева напомнила, что Валерий Куликов — уроженец нашего региона, опочанин. В 1979 году он окончил Ленинградский институт живописи скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств СССР (мастерская Е. Е. Моисеенко), живёт и работает в Санкт-Петербурге. Его модернистские листы — дар Псковскому музею. Выставка «Графика Валерия Куликова» будет работать в Михайловском до 20 мая.