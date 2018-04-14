0
17:28
Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
11:17
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
09:02
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
21:32
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
17:56
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
17:27
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
17:24
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
Еще новости
Общество

МЧС предупреждает псковичей: выход на лёд водоёмов крайне опасен

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области разместила на сайте ведомства памятку, посвященную мерам пожарной безопасности при подготовке к дачному сезону: На водоёмах Псковской области местами ещё сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он уже приобрел очень непрочную, рыхлую структуру. Во многих местах появились открытые участки воды. Тёплая погода с каждым днём делает лёд на водоёмах тоньше и создает множество предпосылок для гибели людей на водных объектах. На многих водных объектах ледяной покров уже растаял, а в тех местах, где лёд еще сохраняется, он представляет собой непрочное покрытие, скреплённое слабыми утренними заморозками.

Однако, некоторые рыболовы-любители, отринув здравый смысл,  в стремлении порыбачить по последнему льду  выходят на его остатки. Но в сложившихся условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни рыбака-любителя! Весной структура льда крайне ненадежна, не стоит обманываться кажущейся толщиной льда, в настоящее время он не способен выдержать вес человека. Весенний лёд ломается без предупреждающего треска, и за одно мгновение вы можете оказаться в ледяной воде. Кромка льда будет крошиться под вашими руками, не давая шансов выбраться на твёрдую поверхность…

В связи с этим, Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: выход на лёд водоёмов крайне опасен! Не рискуйте своей жизнью!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
14 апреля 2018
Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
14 апреля 2018
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
14 апреля 2018
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
13 апреля 2018
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
13 апреля 2018
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым 1
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
13 апреля 2018
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ 2
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
13 апреля 2018
Михаил Ведерников: За умниками и умницами — будущее нашего региона
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
13 апреля 2018
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля

Идет загрузка...