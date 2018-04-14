МЧС предупреждает псковичей: выход на лёд водоёмов крайне опасен

15:42, 14 апреля 2018, ПАИ

Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области разместила на сайте ведомства памятку, посвященную мерам пожарной безопасности при подготовке к дачному сезону: На водоёмах Псковской области местами ещё сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он уже приобрел очень непрочную, рыхлую структуру. Во многих местах появились открытые участки воды. Тёплая погода с каждым днём делает лёд на водоёмах тоньше и создает множество предпосылок для гибели людей на водных объектах. На многих водных объектах ледяной покров уже растаял, а в тех местах, где лёд еще сохраняется, он представляет собой непрочное покрытие, скреплённое слабыми утренними заморозками.

Однако, некоторые рыболовы-любители, отринув здравый смысл, в стремлении порыбачить по последнему льду выходят на его остатки. Но в сложившихся условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни рыбака-любителя! Весной структура льда крайне ненадежна, не стоит обманываться кажущейся толщиной льда, в настоящее время он не способен выдержать вес человека. Весенний лёд ломается без предупреждающего треска, и за одно мгновение вы можете оказаться в ледяной воде. Кромка льда будет крошиться под вашими руками, не давая шансов выбраться на твёрдую поверхность…

В связи с этим, Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: выход на лёд водоёмов крайне опасен! Не рискуйте своей жизнью!