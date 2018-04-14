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Политика

Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию

Президент России Владимир Путин сообщил, что США при поддержке своих союзников нанесли удар по Сирии без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение устава этой организаций, норм и принципов международного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Путин

В связи с этим Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников.

Президент отметил, что в качестве предлога для атаки была использована провокацию с «применением» химического оружия. " Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила для расследования экспертов в сирийский город Дума, где якобы произошла химическая атака. Однако «группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования».

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