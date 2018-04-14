Псковский сенатор находится в Сирии

14:51, 14 апреля 2018, ПАИ

Член Совета Федерации РФ от Псковской области, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак несмотря на обстрел американскими войсками и их союзниками Сирии не отменил запланированную рабочую поездку в страну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

В планах Андрея Турчака проведение встречи с руководством Партии Арабского социалистического возрождения и подписание межпартийного соглашения. Также в его графике рабочие встречи с руководством Сирии.