«Псков-747» играет со столичным «Велесом» (ВИДЕО)
ФК «Псков-747» играет сегодня, 14 апреля, со столичным ФК «Велес» в рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе футбольного клуба, встреча проходит на столичном стадионе «Спартаковец». Матч стартовал в 15:00.
Отметим, что в прошлом туре «Велес» обыграл лидера турнирной таблицы ФК «Чертаново» 1:0, а псковичи добились победы над «Казанкой» 2:1. Матч первого круга «Псков-747» – «Велес» Москва проходил 1 сентября 2017 года в Пскове и завершился победой псковичей со счётом 2:0.