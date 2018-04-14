МИД РФ об атаке США на Сирию: Это грубое и наглое нарушение международного права

15:20, 14 апреля 2018, ПАИ

«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то, что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску», - так прокомментировало Министерство иностранных дел России авиаудары, нанесенные минувшей ночью по Сирии коалицией западных сил во главе с США.

Как сообщает газета «Известия», официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала данную атаку грубым и наглым нарушением международного права.

По словам Марии Захаровой, на экстренном заседании Совбеза ООН, которое созывает Россия, будут представлены факты и данные по удару по Сирии.