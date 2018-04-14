0
14:49
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:09
Псковский политкалендарь: март 2018 года
16:59
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
Еще новости
Политика

МИД РФ об атаке США на Сирию: Это грубое и наглое нарушение международного права

«Происходит нарушение международного права, грубое и наглое. Без единых аргументов. Не то, что не дождавшись, а перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удар по Дамаску», - так прокомментировало Министерство иностранных дел России авиаудары, нанесенные минувшей ночью по Сирии коалицией западных сил во главе с США.

Как сообщает газета «Известия», официальный представитель ведомства  Мария Захарова назвала данную атаку грубым и наглым нарушением международного права.

По словам Марии Захаровой, на экстренном заседании Совбеза ООН, которое созывает Россия, будут представлены факты и данные по удару по Сирии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
11 апреля 2018
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
06 апреля 2018
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова
06 апреля 2018
Депутаты согласовали назначения Валентины Зубовой и Елены Жгут замглавы администрации Пскова

Идет загрузка...