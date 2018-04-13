71-летний житель Себежского района сгорел, пытаясь потушить пал травы

17:11, 14 апреля 2018, ПАИ

Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поле возле одной из деревень Себежского района тела 71-летнего мужчины со следами воздействия высоких температур, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУСК по Псковской области.

По предварительным данным, указанным днем, вернувшись в деревню из районного центра, пенсионер увидел пал травы и пошел его тушить.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.