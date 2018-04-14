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Общество

Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели совместный онлайн-опрос на тему «Где вы будете менять зимние шины на летние?». Участие в нем приняли более 3600 респондентов.

53,4% российских автовладельцев собираются «переобуть» автомобиль самостоятельно в гараже. 27,5% опрошенных воспользуются услугами обычной шиномонтажной мастерской.

8% респондентов обратятся в специальный шинный центр, 4% обратятся на независимую СТО. По 3%  автовладельцев планируют воспользоваться услугами знакомого механика либо официального дилера. Более 2% опрошенных не будут менять шины.

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