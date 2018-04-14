Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем

17:28, 14 апреля 2018, ПАИ

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели совместный онлайн-опрос на тему «Где вы будете менять зимние шины на летние?». Участие в нем приняли более 3600 респондентов.

53,4% российских автовладельцев собираются «переобуть» автомобиль самостоятельно в гараже. 27,5% опрошенных воспользуются услугами обычной шиномонтажной мастерской.

8% респондентов обратятся в специальный шинный центр, 4% обратятся на независимую СТО. По 3% автовладельцев планируют воспользоваться услугами знакомого механика либо официального дилера. Более 2% опрошенных не будут менять шины.