Сотрудник администрации Пскова оштрафован за дробление муниципальных контрактов

18:11, 14 апреля 2018, ПАИ

По требованию прокуратуры Пскова и.о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова привлечен к административной ответственности за заключение договоров на выполнение работ с единственным подрядчиком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Псковским УФАС России рассмотрено административное дело в отношении сотрудника администрации Пскова, возбужденное заместителем прокурора города по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В ходе рассмотрения дела установлено, что действия указанного должностного лица по дроблению муниципального контракта и заключению трех договоров на выполнение работ по усилению фундаментов жилого дома с единственным поставщиком противоречат требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направлены на ограничение круга возможных претендентов на участие в закупке.

Постановлением заместителя руководителя Псковского УФАС России и.о. начальника Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного штрафа.