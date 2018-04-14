0
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
15:19
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
20:47
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
16:00
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
18:26
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
18:51
Не страстная Дума
10:58
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
Еще новости
Экономика

Москва заработала на туристах 700 млрд в 2017 году

В 2017 году поступления от туризма в экономику Москвы составили 700 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний - на 80%. «Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году - 21 миллион. Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города - с 200 до 700 миллиардов рублей», - рассказал Сергей Собянин.

Деньги, которые ранее были вложены в инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы, начали возвращаться в бюджет за счет увеличения количества туристов, заявил градоначальник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
11 апреля 2018
Псковская область вошла в шестерку субъектов РФ с наибольшими темпами роста по производству сельхозпродукции
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране
10 апреля 2018
Дмитрий Медведев доложил президенту РФ о стабильной экономической ситуации в стране 2
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
09 апреля 2018
Арбитражный суд прекратил процедуру внешнего управления Псковской областной типографией
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития
06 апреля 2018
Псковские депутаты разрешили Горводоканалу взять в долг полмиллиарда на погашение кредита в Европейском банке реконструкции и развития 2
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено
03 апреля 2018
Александр Кузнецов: «Псковавиа» сохранил летный сертификат, однако его действие специально временно приостановлено 6
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России
30 марта 2018
На 1,5% упадут ставки по ипотеке в России

Идет загрузка...