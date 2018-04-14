Москва заработала на туристах 700 млрд в 2017 году

19:11, 14 апреля 2018, ПАИ

В 2017 году поступления от туризма в экономику Москвы составили 700 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний - на 80%. «Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году - 21 миллион. Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города - с 200 до 700 миллиардов рублей», - рассказал Сергей Собянин.

Деньги, которые ранее были вложены в инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы, начали возвращаться в бюджет за счет увеличения количества туристов, заявил градоначальник.