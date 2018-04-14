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Общество

Специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России принимают поздравления 15 апреля

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе, пишет calend.ru.

В этот день в 1904 году два японских броненосных крейсера, «Ниссин» и «Касуга», вышли осуществлять «третью перекидную стрельбу» по фортам и внутреннему рейду крепости Порт-Артур. «Перекидной» называли стрельбу с крутыми траекториями снарядов по целям, находящимся где-то за гористой местностью, при отсутствии прямой видимости.  С самого начала стрельбы два неприятельских крейсера, выбрав позиции против прохода Ляотешаньского мыса, вне выстрелов крепости, начали телеграфировать, почему немедленно же броненосец «Победа» и станция Золотой горы начали перебивать большой искрой неприятельские телеграммы, полагая, что эти крейсеры сообщают стреляющим броненосцам об их попадании снарядов. Неприятелем выпущено более 60 снарядов большого калибра. Попаданий в суда не было.

Через год стали появляться первые награжденные за успехи в этой отрасли ратного дела: радиотелеграфист миноносца «Сибирский стрелок» кондуктор Синица был награжден Георгиевским крестом за то, что при помощи радиошума «забил донесение миноносца противника об обнаружении сил русского флота». Задачи радиоэлектронной борьбы в тот период решались довольно просто потому, что радиостанции, используемые и в русском, и в японском флоте, были примерно однотипными — как по принципу действия, так и по построению: с искровыми передатчиками, иногда даже одних фирм-изготовителей.

В современных условиях РЭБ имеет стратегически важное значение для военных действий и боевого обеспечения войск, а также в системе комплексного поражения неприятеля, защите собственных объектов и войск от воздействия высокоточного оружия, играет не последнюю роль в информационном противоборстве.

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