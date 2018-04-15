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Культура

Великолучанка вошла в команду Тимати в кастинг-шоу «Песни» на ТНТ

24-летняя великолучанка Анна Макасеева, которая работает менеджером по оптовым продажам молока, прошла последний отборочный этап музыкального кастинг-шоу «Песни» на канале ТНТ и вошла в команду члена жюри, продюсера Тимати (лейбл Black Star).

Очередной выпуск программы вышел в эфир 14 апреля. Накануне участники провели бессонную ночь, готовясь к выступлению. Анна Макасеева оказалась в команде шести девушек, им нужно было исполнить кавер на песню группы «Хаски» «Пуля - дура». «Полный бардак, мы не знаем, за что хвататься», - заявила она перед выходом на сцену. После выполнения группового задания «Да» великолучанке сказал член жюри, продюсер Максим Фадеев (лейбл MALFA) 

Затем каждому участнику предстояло самостоятельно удивить членов жюри. Великолучанка, которая выступает в передаче под творческим псевдонимом Ann Jarel, исполнила под гитару авторскую песню «Привыкание». «Вы классная певица, у вас отличная музыка», - сказал ей Максим Фадеев, но отказался взять в свою команду. 

Ситуацию решил Тимати - девушка оказалась в его команде. «Не подведи», - обратился к ней продюсер. 

Отметим, участники шоу борются за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере 5 млн рублей.

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