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Чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу стартуют в Ваулиных Горах

15 апреля в Ваулиных Горах (Псковский район) проходит первый этап открытого личного Чемпионата и Первенства ДОСААФ Псковской области по мотокроссу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации мотоспорта региона Алексей Караваев.

До 11:50 продлятся тренировочные заезды, на 12:00 намечено торжественное открытие, в 12:20 стартуют первые заезды. Награждение победителей состоится в 19:20.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всего Северо-Западного федерального округа, а также из Московской области, Белоруссии, Эстонии и Латвии. Самому юному спортсмену будет 6 лет, ветеранам – от 45 лет и старше.

Победителей определят в 8 классах: среди водителей мотоциклов с объёмом двигателя 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, в категориях «Любители A», «Любители B», «Ветераны» и «Open».

Отметим, что мероприятие проходит при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, областной администрации и регионального отделения ДОСААФ.

Вход на соревнование свободный.

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