Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня

13:50, 15 апреля 2018, ПАИ

Полуфинал конкурса красоты и таланта «Миссис Псков-2018» пройдет сегодня, 15 апреля, в торгово-развлекательном комплексе «ПИК 60», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

В рамках конкурсной программы участницам предстоят несколько выходов: представление, модное дефиле в одежде от магазинов-партнеров и дефиле в вечерних нарядах. Также в программе примут участие шоу «Баккара» с новым проектом «Elysium», певицы Анна Летунова и Джана. Ведущим шоу станет Николай Королев. Выбирать участниц финала будут певица, ведущая, общественный деятель Алена Shine, «Мистер Псков 2017», абсолютный чемпион в категории мэнсфизик (2015), абсолютный чемпион Довмонтова Кубка-2016, вошедший в ТОП-10 международных соревнований в Москве Mr. Olympia-2016 Никита Тропин, стилист, руководитель лаборатории стиля «Glance», стилист, руководитель модных медиа-проектов, в том числе «Модной Революции» от газеты «Псковская правда» Елена Новичкова, главный редактор газеты «Комсомольская правда - Псков» Ирина Потапова.

Как отметили организаторы, помимо компетентного жюри, свой выбор будут делать и зрители шоу. Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

Напомним, что финал конкурса пройдет 26 мая в 18:00 в БКЗ филармонии. Билеты скоро поступят в продажу.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, телеканал «Первый Псковский», при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Генеральный спонсор конкурса – «Центр Кровельных и фасадных систем». Генеральный партнер конкурса – магазин обуви «М СТИЛЬ». Официальный спонсор конкурса – «Стройбаза на Белинского». Официальные партнеры - CoralTravel на Некрасова, 6 и аквапарк «Акваполис». Аккредитованное видео – Евгений Родин. Стиль – студия колористики Марии Никулиной, студия красоты Beauty FoRRest. Фотографы – Татьяна Родина, Александр Бабкин, Даниил Леонтьев. Макияж - Виктория Марчук, Светлана Яунжекарс, Дарья Никандрова, Ирина Попова. Интерьерная фотостудия - студия «Родина».