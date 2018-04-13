Коньяк, виски и кофе украли двое мужчин из магазина в Великих Луках

10:43, 15 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчин, подозреваемых в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали двух граждан, которые похитили из торгового зала три бутылки коньяка, бутылку виски и 4 банки кофе.