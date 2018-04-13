0
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
17:14
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
10:48
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
09:00
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
10:36
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
Еще новости
Происшествия

Коньяк, виски и кофе украли двое мужчин из магазина в Великих Луках

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчин, подозреваемых в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Ленина сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали двух граждан, которые похитили из торгового зала три бутылки коньяка, бутылку виски и 4 банки кофе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
11 апреля 2018
Пострадавшие в ночном ДТП белорусы госпитализированы в Псковскую облбольницу с ушибами и переломами (ФОТО)
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
11 апреля 2018
6 граждан Белоруссии пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ
10 апреля 2018
Деятельность специализировавшейся на незаконной миграции ОПГ пресекли сотрудники псковского УФСБ 1
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание
10 апреля 2018
Владимир Лавренов о наркограффити на администрации Псковского района: Угробили здание 3

Идет загрузка...