Дни культуры экологических знаний отмечаются в мире 15 апреля

12:42, 15 апреля 2018, ПАИ

Международный день культуры (World Day of Culture) отмечается во многих странах мира 15 апреля, пишет calend.ru. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха. С инициативой отмечать дату подписания Пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов.

Кроме того, в этот день празднуется День экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. В России этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды. Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.