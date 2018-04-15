До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
16 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем +13…+18.
Будет дуть ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.