0
13:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
11:27
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове
17:28
Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
11:17
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
09:02
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
21:32
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
17:56
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
Еще новости
Общество

Акция «За безопасность дорожного движения» проходит в Западном военном округе

Военная автоинспекция Западного военного округа в объединениях, соединениях и воинских частях, дислоцирующихся на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, проводит акцию «За безопасность дорожного движения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 

Инспекторы ВАИ совместно с сотрудниками ГИБДД и военной прокуратуры перед личным составом воинских частей проводят конференции с личным составом воинских частей по предупреждени ДТП с доведением норм, касающихся безопасности дорожного движения и ответственности за нарушение ПДД.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку входа возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Акция «За безопасность дорожного движения» охватит все воинские части Западного военного округа и продлиться до 30 апреля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
15 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове
15 апреля 2018
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове
Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
14 апреля 2018
Более 50% российских автолюбителей намерены менять «резину» самостоятельно, а 2% не будут совсем
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
14 апреля 2018
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
14 апреля 2018
«Тотальный диктант» пройдет сегодня в Псковской области
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
13 апреля 2018
Безопасность и питание детей в детских садах обсудили на семинаре в Псковском районе
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым
13 апреля 2018
Подготовку к Пушкинскому празднику поэзии обсудил Михаил Ведерников с советником президента РФ Владимиром Толстым 1
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ
13 апреля 2018
Около 400 тысяч рублей направят на разработку проекта реставрации фасада корпуса ПсковГУ 2

Идет загрузка...