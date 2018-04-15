Акция «За безопасность дорожного движения» проходит в Западном военном округе

12:19, 15 апреля 2018, ПАИ

Военная автоинспекция Западного военного округа в объединениях, соединениях и воинских частях, дислоцирующихся на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов, проводит акцию «За безопасность дорожного движения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Инспекторы ВАИ совместно с сотрудниками ГИБДД и военной прокуратуры перед личным составом воинских частей проводят конференции с личным составом воинских частей по предупреждени ДТП с доведением норм, касающихся безопасности дорожного движения и ответственности за нарушение ПДД.

С водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов инспекторы ВАИ организовали теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку входа возвращения транспортных средств из рейса и проведение предрейсовой подготовки.

Акция «За безопасность дорожного движения» охватит все воинские части Западного военного округа и продлиться до 30 апреля.