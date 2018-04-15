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Общество

Псковские учащиеся узнали о «главной кузнице» офицерских кадров для ВДВ

В первом квартале 2018 года в Камышине, Пскове и Ставрополе прошли информационно-пропагандистские акции в рамках подготовки к празднованию 100-летия Рязанского гвардейского воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Более 5 тысяч учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений приняли участие в специальных военно-патриотических и информационно-пропагандистских акциях, где юноши и девушки впервые узнали о традициях и возможностях «главной кузницы» офицерских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Офицеры и ветераны ВДВ в средних образовательных учреждениях и военно-патриотических клубах, находящихся в более 20 регионах дислокации воинских частей «Крылатой пехоты», провели более 350 уроков мужества и более 50 встреч с молодежью в региональных организациях ДОСААФ.

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