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Культура

Выставка Николая Москалёва открылась в псковском музее

12 апреля в центральном выставочном зале Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) состоялось открытие выставки «Псковские встречи-VI». В экспозиции представлены живописные и графические работы современных художников, сообщили Псковскому агентству информации в музее. 

«Псковские встречи» - это проект заслуженного художника РФ Николая Москалёва, реализуемый в Пскове с 1998 года и объединяющий в едином выставочном пространстве творчество художников Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.

«Мне хотелось, чтоб на нашей гостеприимной Псковской земле появилось как можно больше неизвестных художников. Для меня это было важно и в то же время интересно», - подчеркнул в приветственной речи Николай Москалёв. По его словам, сначала в экспозициях «Псковских встреч» преобладали работы художников-монументалистов, но со временем создатель проекта стал приглашать к участию и представителей станковой живописи. На выставке 2018 года присутствуют работы обоих направлений. Николай Москалев добавил, что выставка родилась буквально за неделю. «Пришлось очень оперативно пригласить сюда друзей», - рассказал он.

Выставка будет работать до конца мая с 11:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника (выходной день) и последнего вторника месяца (санитарный день).

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