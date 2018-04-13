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Происшествия

Тело 17-летней псковички обнаружено на верхнем строении железнодорожного моста

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства несовершеннолетнего лица). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении. 

По предварительным данным, 12 апреля на верхнем строении железнодорожного моста в одном из населенных пунктов Псковской области было обнаружено тело 17-летней местной жительницы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя Псковского следственного отдела на транспорте, следователей и следователей-криминалистов отдела, сотрудников Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время по делу выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления свидетелей и очевидцев происшествия, проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств и причин трагедии, тщательное исследование личности, особенностей образа жизни и поведения погибшей, характера ее взаимоотношений с родителями и знакомыми, условий воспитания и проживания.

При руководителе следственного управления проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагическим событиям.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте.

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