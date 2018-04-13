Спиртное и продукты украл пскович из магазина на Рижском проспекте

14:12, 15 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя, который похитил с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.