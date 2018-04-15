Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств

15:43, 15 апреля 2018, ПАИ

Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств (ЛАГ) в целях обеспечения региональной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Текст приветствия главы государства участникам заседания ЛАГ опубликован на сайте Кремля.

В тексте отмечается, что встреча проходит на фоне весьма непростой ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. «Вооружённые конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене продолжают уносить человеческие жизни, сопровождаются резким ухудшением социально-экономической обстановки, - сказал Владимир Путин. - Эти вызовы требуют от международного сообщества скоординированных коллективных усилий и, несомненно, повышают востребованность таких многосторонних структур, как Лига арабских государств».

Президент РФ рассчитывает, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ [запрещенная в РФ террористическая группировка – ПАИ] Сирии и Ираке, международное сообщество будет способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач.

«В то же время следует последовательно продолжать борьбу с террористическими группировками при неукоснительном уважении суверенитета и территориальной целостности арабских государств», - подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, на Ближнем Востоке долгосрочная нормализация обстановки невозможна без фундаментального решения палестинской проблемы. Президент РФ добавил, что все вопросы, касающиеся статуса палестинских территорий, в том числе вопрос Иерусалима, должны быть урегулированы в рамках прямых палестино-израильских переговоров на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также одобренную ЛАГ Арабскую мирную инициативу.

«Уверен, что дальнейшее наращивание партнёрских связей между Россией и ЛАГ отвечает нашим общим интересам, идёт в русле упрочения мира и стабильности на планете», - заключил Владимир Путин.