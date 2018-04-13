Футбольные турниры среди детских команд пройдут в Великих Луках в мае-июне

16:18, 15 апреля 2018, ПАИ

В мае-июне в городе Великие Луки на стадионе «Экспресс» пройдёт ряд футбольных турниров среди детских команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в футбольном клубе "Луки-Энергия".

С 5 по 6 мая состоится Международный фестиваль «Локобол-2018-РЖД» среди детских футбольных команд 2007-2008 годов рождения под названием станция «Англия-1996».

С 12 по 13 мая и с 19 по 20 мая запланирован Международный фестиваль «Большие звёзды светят малым» в дивизионе Дмитрия Аленичева среди мальчиков 2009 и 2010 годов рождения соответственно.

В период с 5 по 6 июня будет проходить Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом» среди детских команд 2008 года рождения.