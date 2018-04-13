ФК «Луки-Энергия» выиграл «Коломну» со счётом 3:0

16:00, 15 апреля 2018, ПАИ

ФК «Луки-Энергия» выиграл «Коломну» со счётом 3:0. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, игра команд второго дивизиона в группе "Запад" (19-й тур) состоялась в Великих Луках 13 апреля в рамках ФОНБЕТ-Первенства России по футболу.

На стадионе «Экспресс» собрались 1100 зрителей. Главным судьёй был Ян Бобровский, помощниками - Александр Захаров и Андрей Савин из Санкт-Петербурга. Резервный – Вадим Феклистов (Великие Луки). Инспектор – Алексей Гарт (Москва).

Голы забили Леонид Решетников, Александр Алексеев и Дмитрий Чернухин (с пенальти).

