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ФК «Луки-Энергия» выиграл «Коломну» со счётом 3:0

ФК «Луки-Энергия» выиграл «Коломну» со счётом 3:0. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, игра команд второго дивизиона в группе "Запад" (19-й тур) состоялась в Великих Луках 13 апреля в рамках ФОНБЕТ-Первенства России по футболу.

На стадионе «Экспресс» собрались 1100 зрителей. Главным судьёй был Ян Бобровский, помощниками - Александр Захаров и Андрей Савин из Санкт-Петербурга. Резервный – Вадим Феклистов (Великие Луки). Инспектор –  Алексей Гарт (Москва).

Голы забили Леонид Решетников, Александр Алексеев и Дмитрий Чернухин (с пенальти).
 

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