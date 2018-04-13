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«Псков-747» проиграл столичному ФК «Велес»

ФК «Псков-747» проиграл столичному ФК «Велес» со счётом 2:4. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского футбольного клуба, игра состоялась 14 апреля в рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».

Встреча проходила на столичном стадионе «Спартаковец». Мячи в ворота москвичей забили Владислав Волков и Николай Шиков. 

Отметим, что в прошлом туре «Велес» обыграл лидера турнирной таблицы ФК «Чертаново» 1:0, а псковичи добились победы над «Казанкой» 2:1. Матч первого круга «Псков-747» – «Велес» Москва проходил 1 сентября 2017 года в Пскове и завершился победой псковичей со счётом 2:0.

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