«Псков-747» проиграл столичному ФК «Велес»
ФК «Псков-747» проиграл столичному ФК «Велес» со счётом 2:4. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского футбольного клуба, игра состоялась 14 апреля в рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 среди команд клубов ПФЛ группы «Запад».
Встреча проходила на столичном стадионе «Спартаковец». Мячи в ворота москвичей забили Владислав Волков и Николай Шиков.
Отметим, что в прошлом туре «Велес» обыграл лидера турнирной таблицы ФК «Чертаново» 1:0, а псковичи добились победы над «Казанкой» 2:1. Матч первого круга «Псков-747» – «Велес» Москва проходил 1 сентября 2017 года в Пскове и завершился победой псковичей со счётом 2:0.