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Культура

Великолучанка Алина Жолобова вошла в число финалистов международного проекта «Звездные дети»

Великолучанка Алина Жолобова вошла в число 45 финалистов международного музыкального проекта «Звездные дети», который завершился в апреле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

Проект был организован с целью помощи молодым исполнителям популярной музыки в демонстрации и продвижении своего творчества, развития культурных связей между городами, регионами и странами. В проекте приняли участие сольные исполнители, дуэты и ансамбли в эстрадном жанре в возрасте до 15 лет.

Результатом проекта стало создание и выпуск музыкального диска «Звездные дети – 2018». Композиция в исполнении учащейся вокально-хорового отделения ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского города Великие Луки также вошла в компакт-диск. Алина Жолобова получила его в подарок, а также свидетельство проекта «Звездные дети – 2018».

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