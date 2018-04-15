Фестиваль современной русской культуры проходит в Таллине

16:59, 15 апреля 2018, ПАИ

Фестиваль современной русской культуры «100Ѣ FEST» открылся в Таллине 15 апреля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии эстонской столицы, он пройдет с 15 по 22 апреля.

В рамках фестиваля запланированы экскурсии, лекции, выставки, конкурсы и концерты. Будут представлены разнообразные виды искусства: кино, литература, музыка, танец, фотография, живопись.

Председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт рассказал, что в этом году городской фестиваль современной русской культуры проходит совместно с Днями русского просвещения, в программе которых будут затронуты темы семьи, обычаев, истории и искусства. Особое место отведено православным традициям.

Специально для школьников будет организован цикл лекций, экскурсий и мастер-классов, в том числе специальный урок в Русском музее на тему культуры и традиций Причудья, лекционные занятия на тему «Сто фактов, которых вы не знали об Эстонии», «Паранормальный Таллин – страсти нашего города от Средневековья до сегодняшнего дня», фотолекция о том, каким был город еще совсем недавно: «Таллинн 100. Вчера и сегодня», а также экскурсии по православным храмам города.

Все желающие смогут принять участие в экскурсиях и узнать об архитектуре Таллина, познакомиться с историей Балтийского судоремонтного завода (БСРЗ) и района Копли, полуострова Пальяссааре, а также с морской обороной Ревеля.

Русский музей в рамках программы Дней русского просвещения подготовил лекционную программу на русском и эстонском языках об истории православия в Эстонии, экскурсионную программу «По русским маршрутам Таллина времен первой Эстонской Республики».

Также состоится цикл лекций профессора исторического института Российской Академии наук Евгения Анисимова (Санкт-Петербург): «Петр Великий: благо или зло для России?», «Мифы исторической живописи» и «Санкт-Петербург – воплощенная мечта Петра Великого».