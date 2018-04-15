Останки погибшего красноармейца из Башкирии найдены в Себежском районе

17:40, 15 апреля 2018, ПАИ

В районе деревни Заситино Себежского района найдены останки погибшего красноармейца из Башкирии, сообщает ИА «Башинформ». Останки обнаружили поисковики отряда «Забытый батальон», который входит в Псковское областное поисковое объединение «След пантеры».

Член Общественной палаты Башкирии, руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Башкортостане Владимир Волков рассказал информационному агентству, что при красноармейце был обнаружен медальон. Вкладыш хорошо сохранился, и прочитать его не составило труда. Выяснилось, что погибшим оказался числившийся пропавшим без вести уроженец Башкирии Василий Парьев 1911 года рождения.

По словам командира себежского поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, красноармеец служил в 391 полку 170 стрелковой дивизии и погиб 4-5 июля 1941 года в районе деревни Заситино.

Владимир Волков добавил, что в Себежском районе не первый год ведутся работы на местах боев 170 стрелковой дивизии. Помимо псковичей в поисковых работах принимают участие десятки поисковиков из Стерлитамака, Уфы, Салавата, Куюргазинского района Башкирии, где формировалась дивизия.