0
12:31
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
12:16
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
11:17
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
11:09
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
18:00
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
17:26
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
13:50
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
Еще новости
Общество

Задабривать водяного советует 16 апреля народный календарь

Никита Водопол наступил 16 апреля по народному календарю. Как пишет calend.ru, день получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в VIII-IX веках.

С Никиты начинались бурное таяние снега и паводок. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).  

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине. Особенно старались рыболовы: они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле.

Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок.

Была и еще одна, более житейская, примета: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
16 апреля 2018
Патриотический фильм о мальчике-партизане снимают в Пскове (ВИДЕО)
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
16 апреля 2018
Мастерские авторской керамики приготовили подарок для псковских хозяек
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
16 апреля 2018
«Ночной забег» состоится 20 апреля в Пскове
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
16 апреля 2018
Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
15 апреля 2018
До +18 градусов ожидается в Псковской области 16 апреля
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
15 апреля 2018
Псковская область вошла в тройку лучших регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler 8
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
15 апреля 2018
Финалистки конкурса «Миссис Псков-2018» станут известны сегодня
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове
15 апреля 2018
Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка открылся в Пскове

Идет загрузка...