Задабривать водяного советует 16 апреля народный календарь

08:53, 16 апреля 2018, ПАИ

Никита Водопол наступил 16 апреля по народному календарю. Как пишет calend.ru, день получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в VIII-IX веках.

С Никиты начинались бурное таяние снега и паводок. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине. Особенно старались рыболовы: они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле.

Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок.

Была и еще одна, более житейская, примета: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.