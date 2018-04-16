Квалификацию водителей в России предлагается проверять раз в 10 лет

09:04, 16 апреля 2018, ПАИ

Минэкономразвития России предлагает проводить переквалификацию водителей-профессионалов раз в десять лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отзыв ведомства на законопроект Минтранса.

Проверять знания планируется у дальнобойщиков, таксистов, водителей общественного транспорта. В Минтрансе уверены, что такие работники должны обучаться по углубленным программам с получением специального штампа в права раз в пять лет.

В Минэкономразвития отметили, что замена водительского удостоверения каждые пять лет после переквалификации чревата издержками для всех сторон, поэтому этот процесс рекомендовано синхронизировать со сроком действия водительского удостоверения, который составляет 10 лет.