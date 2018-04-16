Штраф заплатит житель Плюссы за оскорбление фельдшера

09:08, 16 апреля 2018, ПАИ

Мировой судья судебного участка №15 Плюсского района приговорил к штраву в 1 тысячу рублей 48-летнего жителя Плюссы. Мужчина обвинялся в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 2 марта мужчина, находясь у себя дома, в ходе разговора по телефону с фельдшером Плюсского филиала Стругокрасненской межрайонной больницы выразился в ее адрес нецензурными словами, чем унизил честь и достоинство последней.