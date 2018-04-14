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Экономика

Законопроект об антисанкциях рассмотрит 16 апреля Госдума

Сегодня, 16 апреля, на внеочередном заседании Совета палаты Государственная Дума рассмотрит проект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Этот документ  внесли спикер Вячеслав Володин и лидеры фракций, пишет газета «Известия».

Глава комитета по экономической политике Государственной Думы Сергей Жигарев заявил, что законопроект появился «не вопреки чему-то, а в ответ» на санкции США, и носит чисто экономическую направленность.

Предполагается, что ограничения коснуться поставок сельхозпродукции, сотрудничества в IT-сфере, взаимодействия по ряду программ «Росатома» и в сфере ракетного двигателестроения.  Запреты и ограничения могут затронуть товары из США и стран, которые поддержали антироссийские санкции.

«В первую очередь надо учитывать, чтобы не пострадали экономические интересы РФ. Но, как показывает практика, у нас это получается», — заявил  Сергей Жигарев.

По словам главы Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, законопроект планируется принять максимально оперативно,  «с большой долей вероятности до 7 мая, то есть до инаугурации президента». Он подчеркнул, что задача документа «показать наши красные линии» и возможности ответа, а также обеспечить необходимым инструментарием президента и Правительство».

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