Два ребёнка пострадали в ДТП на псковских дорогах 15 апреля

09:20, 16 апреля 2018, ПАИ

15 апреля в ДТП на дорогах в Псковской области пострадали два ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 18:25 на 113-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы Mercedes-Benz съехал с дороги в правый кювет и врезался в дерево. В аварии пострадал 9-летний ребенок, после осмотра был отпущен домой.

В 19:20 на 75-м километре той же дороги УАЗ при выезде со второстепенной дороги не пропустил Volkswagen Transporter, в результате чего автомобили столкнулись. Незначительные травмы получил 12-летний пассажир Volkswagen, госпитализация не потребовалась.

В 13:10 на 2-м километре дороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе Renault Duster при выезде на дорогу с полосы разгона врезался в Daewoo Gentra. 63-летний водитель Renault доставлен в больницу, 31-летний пассажир Daewoo получил незначительные травмы.