Музыкант из Эстонии откроет сезон органных концертов в Печорах

09:41, 16 апреля 2018, ПАИ

26 апреля сезон органных концертов в Печорах откроется выступлением органистки из Эстонии Туулики Юрьё, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. В программе концерта: И. С.Бах, Д. Букстехуде, Х. Лепнурм, А. Капп, Э. Арро, Т. Юрьё. Выступление начнётся в 18:30.

Музыкант сыграет на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Инструмент построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма от 200 рублей. Также собираются пожертвования на реставрацию органа.



Подробную информацию о концертах можно получить по телефонам: +7-911-399-70-96.