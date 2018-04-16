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Экс-директор псковского Лифтмонтажсервиса наказан за превышение полномочий

Псковский городской суд привлёк к ответственности бывшего директора муниципального предприятия Пскова «Лифтмонтажсервис» за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).  Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Уголовное дело в отношении экс-директора предприятия было возбуждено на основании направленных прокуратурой города Псков в адрес следственных органов материалов проверки о выявленных нарушениях уголовного законодательства.

В ходе судебного следствия установлено, что во время исполнения своих полномочий директор муниципального предприятия, действуя из корыстных побуждений, вопреки законным интересам возглавляемой организации предпринял действия для расторжения предприятием в одностороннем порядке договоров обслуживания и ремонта лифтов жилого фонда с управляющими организациями города Пскова. При этом договоры на обслуживание и ремонт лифтов при непосредственном участии осужденного перезаключались управляющими организациями с ООО «Псковлифт», в интересах которого он действовал.

В результате злоупотребления полномочиями со стороны осужденного правам и законным интересам указанного предприятия, а также интересам общества и государства в лице собственника предприятия – муниципального образования «Город Псков» причинен существенный вред. Общее финансовое состояние организации ухудшилось, снизились ее  возможности рассчитаться по имеющимся кредитным обязательствам, что привело к рассмотрению вопроса о возможной ликвидации муниципального предприятия.

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