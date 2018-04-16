Второй Пасхальный фестиваль состоялся в Великолукской епархии

10:01, 16 апреля 2018, ПАИ

15 апреля по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия в Доме культуры Ленинского комсомола (ДК ЛК) Великих Лук состоялся второй Пасхальный фестиваль Великолукской епархии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, ведущими Пасхального фестиваля стали руководитель епархиального отдела культуры Дмитрий Васильев и руководитель молодежного отдела Наталья Ласкина. Мероприятие, организованное молодёжным отделом и отделом культуры Великолукской епархии при участии духовно-просветительского центра АНО «Возрождение», собрало большое количество участников из самых разных уголков Великолукской епархии.

После исполнения тропаря Пасхи с праздником Воскресения Христова зрителей поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий.

«В эти светлые дни мы наслаждаемся духовной радостью и утешением, чудесными Пасхальными богослужениями, благолепием храмов Божиих, открытыми Царскими Вратами. В эти дни совершаются добрые дела: посещения больных, немощных, страждущих, проходят Пасхальные торжества. Всех вас поздравляю с началом Пасхального фестиваля, призываю на вас Божие благословение и желаю всем ещё долго носить в своих сердцах Свет Христова Воскресения», - отметил владыка Сергий.

В концертной программе, посвящённой празднику Пасхи, приняли участие музыкальные, танцевальные, песенные, творческие коллективы и сольные исполнители: неоднократный лауреат и обладатель гран-при международных, всероссийских, региональных, областных конкурсов и фестивалей - народный коллектив, фольклорный ансамбль «Заряница» (Великие Луки); обладательница гран-при X юбилейного международного вокального фестиваля «Золотой голос России» - Анна Яковлева (Себеж); образцовый художественный коллектив - театр детской песни «Летний дождь» (Великие Луки); православный бард, лауреат международных фестивалей - автор-исполнитель Дарья Нетреба (Невель); оркестр русских народных инструментов «Забава» (Великие Луки); вокальный ансамбль «Феникс», воскресной школы при храме Прокрова Божией Матери (Опочка); автор-исполнитель Евгений Николаенков (Великие Луки); вокально-инструментальная группа «W Белые крылья W» (Невель); ансамбль «Гармония» МОУ СОШ №2 Великих Лук; танцевальный ансамбль «Атмосфера» (Великие Луки), а так же Елизавета Федорова и Елена Никифорова из Опочки; Виктория Пазыренко, Полина Павлова и Анна Козикова из Новоржева; Елена Васильевна и Ксения Грибовы из Куньи и Дарья Яшкина и Мария Куранова из Великих Лук.

Благочинный Опочецкого церковного округа Великолукской епархии протоиерей Николай Ильницкий поблагодарил всех участников за выступления, а секретарь Великолукского Епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) и руководитель Миссионерского отдела иерей Димитрий Ласкин вручили всем участникам памятные грамоты второго Пасхального фестиваля.