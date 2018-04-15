Дмитрий Медведев установил порог обеспечения заявок по госконтрактам до 1 млн рублей

10:39, 16 апреля 2018, ПАИ

Премьер-министр России подписал постановление Правительства, устанавливающее начальную стоимость госконтрактов, для которых будет необходимо обеспечение, - до 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей»,— указано в постановлении.

Как отмечается в пояснительной записке, постановление вступает в силу с 1 июля и применяется к «отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цель принятого решения – совершенствование механизма финансовой ответственности участников закупок, ограничение участия в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг, защита законных интересов заказчиков.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ранее участники рынка высказывали сомнение в необходимости внесения поправок к действующему законодательству, поскольку они потребуют дополнительных усилий. В частности, будет необходимо открыть более 600 тыс. спецсчетов, которые многие участники госзакупок не смогут открыть после проверки их благонадежности банками.