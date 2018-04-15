0
15:43
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
14:49
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
09:54
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14:26
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
18:19
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
17:09
Псковский политкалендарь: март 2018 года
16:59
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Еще новости
Политика

Дмитрий Медведев установил порог обеспечения заявок по госконтрактам до 1 млн рублей

Премьер-министр России  подписал постановление Правительства, устанавливающее начальную стоимость госконтрактов, для которых будет необходимо обеспечение, - до 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн рублей»,— указано в постановлении.

Как отмечается в пояснительной записке, постановление вступает в силу с 1 июля и применяется к «отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Цель принятого решения – совершенствование механизма финансовой ответственности участников закупок, ограничение участия в закупках недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг, защита законных интересов заказчиков.

Как пишет газета «Коммерсантъ», ранее участники рынка высказывали сомнение в необходимости внесения поправок к действующему законодательству, поскольку они потребуют дополнительных усилий. В частности, будет необходимо открыть более 600 тыс. спецсчетов, которые многие участники госзакупок не смогут открыть после проверки их благонадежности банками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
14 апреля 2018
Президент РФ сделал заявление в связи с атакой США на Сирию
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
14 апреля 2018
Госдума подготовила ответ на новые американские санкции
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ
13 апреля 2018
Михаил Ведерников обсудил с журналистами региона организацию Форума СМИ 3
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
12 апреля 2018
Делегация Псковской области примет участие в образовательном форуме МГЕР в Казани 15-21 апреля
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
11 апреля 2018
10 место занял Александр Котов в мартовском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС
07 апреля 2018
Ведерников попросил вице-премьера Козака пересмотреть условия программы реструктуризации госдолга для Псковской области и рассказал об инвесторе для решения проблемы с Псковской ГРЭС 3
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать
06 апреля 2018
Владимир Никитин о герое скандала в Госдуме Леониде Слуцком: Это большой патриот, поэтому Запад и мечтает его убрать

Идет загрузка...