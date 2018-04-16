Всероссийский фестиваль красок пройдёт в Пскове 5-6 мая

16:46, 16 апреля 2018, ПАИ

5 и 6 мая в Пскове пройдёт Всероссийский фестиваль красок, сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте». Он состоится на набережной реки Псковы у Троицкого моста. Начало - в 14:00.

Организаторы обещают пришедшим тонны натуральной яркой краски, зону развлечений и фудкорт с едой и напитками на любой вкус, лучших диджеев и кавер-группы города, тысячи кадров от профессиональных фотографов и видеооператоров.

Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.