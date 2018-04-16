Путешествия в Прибалтику и Санкт-Петербург могут выиграть участники Праздника псковского пирога

11:09, 16 апреля 2018, ПАИ

Путешествия в Прибалтику, Санкт-Петербург и по Псковской области могут выиграть участники Праздника псковского пирога, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Туроператор «Славянский тур», который в этом году отмечает 25-летие, дарит три путешествия тем, кто испечёт свой псковский пирог и придёт с ним на праздник 21 апреля. Участников розыгрыша ждут туры в Ригу, Тарту и Санкт-Петербург. Розыгрыш состоится в 13:00 на Золотой набережной в Пскове.

Бюро путешествий «Континент» приготовило призы всем тем, кто 21 апреля испечет пирог или пирожки и выложит свою фотографию с выпечкой и хештегом #псковскийпирог в одну из соцсетей («ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм») до 23.59 21 апреля. Победителями станут три человека, набравшие наибольшее количество лайков к 14:00 28 апреля 2018 года. За первое место «Континент» дарит однодневный тур в Прибалтику, за второе - путешествие в Пушкинские Горы, за третье место - поездку в Изборск и Печоры.

Напомним, что 21 апреля с 10:00 до 13:00 на Золотой набережной в Пскове состоится Праздник псковского пирога. Он проводится при поддержке Псковского агентства информации и Псковского областного союза туриндустрии.

Цель праздника - показать привлекательность псковской кухни, гостеприимство и широту души псковичей, любовь к своему городу и своей культуре. «Мы хотим, чтобы Праздник псковского пирога стал доброй ежегодной городской традицией, чтобы в нём принимали участие предприятия туриндустрии региона и горожане. Чтобы вся страна, весь мир знал, что каждый год в Пскове в середине апреля пекут самые вкусные и самые добрые пироги на свете», - отметили организаторы.

Существует и историческая подоплека выбора атрибута праздника: Псков издавна славился своими пирогами – накрепком, губником, борканником, изборским картофельным пирожком. Однако «исторические» ограничения на виды пирогов и пирожков, участвующих в празднике, не накладываются, приветствуются любые: жареные, печеные, большие, маленькие, с любыми начинками.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 в кафе, ресторанах и гостиницах города и области пройдет акция «Псковский пирог». Каждый посетитель бонусом к любому своему заказу получит пирожок (кусок пирога). О том, что заведение поддерживает акцию, посетители смогут узнать по афише с символикой праздника у него на двери.

В течение всего дня псковичи смогут участвовать в интернет-акции «Я пеку псковский пирог». Желающие присоединиться к празднику могут испечь пироги или пирожки, угостить свою семью, друзей, соседей, сфотографироваться с пирогами и выложить в соцсети с хэштегом #псковскийпирог. Авторы трёх фото, набравших наибольшее количество лайков, получат призы от организаторов.

Также на Золотой набережной будет работать площадка «Псковский пирог на завтрак», куда с 10:00 до 13:00 все желающие могут принести свои пироги и пирожки, чтобы угостить ими пришедших на праздник. Все кулинары примут участие в розыгрыше приза от группы компаний «Ресторанный партнёр». Речь идёт об ужине на двоих в ресторане. Розыгрыш состоится на набережной в 13:00.